Corriere dello Sport: “Italia Under 21 e 20, sono ben 12 gli azzurrini di B”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sull’Italia anche 21 e 20, e gli azzurrini provenienti dalla B.

Dodici giovani cadetti in azzurro con Under 21 e Under 20. Per le sfide con San Marino (domani ore 16.45 a Latina, diretta Rai2) e Norvegia (martedì 10 alle ore 18.15 a Stavanger) per le qualificazioni agli Europei Under 21 il ct Carmine Nunziata ha chiamato 8 protagonisti della serie B: i portieri Desplanches del Palermo e Sassi del Modena; i difensori Bonfanti del Pisa, Turicchia del Catanzaro e Veroli della Sampdoria; il centrocampista Tongya della Salernitana; gli attaccanti Ambrosino (nella foto) del Frosinone e Francesco Pio Esposito dello Spezia. Per le partite di Elite League contro Repubblica Ceca (domani ore 17 a Znojmo) e Germania (martedì 10 ore 16 a Rieti), il ct dell’Under 20 Bernardo Corradi ha convocato il difensore Idrissi del Modena e i centrocampisti Candelari (Spezia), Cichella (Frosinone) e Lipani (Sassuolo).

GIUDICE – Tre calciatori squalificati

Il Giudice Sportivo per la quarta giornata ha squalificato tre giocatori, tutti per un turno: Cichella (Frosinone), Folino (Juve Stabia) e Vulikic (Sampdoria). Una giornata anche per il diesse del Brescia Renzo Castagnini “per avere, al termine del primo tempo, negli spogliatoi,rivolto agli Ufficiali di gara una critica irrispettosa”.