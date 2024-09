Corriere dello Sport: “Lega B. Giallo candidati, decide entro il 12 il Giudice sportivo”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma si candidati alla presidenza della Lega B.

L’Assemblea della Lega Serie B, prevista per il 12 settembre, dovrà risolvere una questione complicata prima di procedere con l’elezione della nuova governance. Il Giudice Sportivo sarà chiamato a esprimersi sulla validità delle candidature di Giuseppe Dossena e Vittorio Veltroni, i quali si oppongono a Mauro Balata, presidente uscente e candidato per la riconferma. Sembra che le candidature di Dossena e Veltroni siano state inviate oltre il termine previsto, rendendole potenzialmente non ammissibili.

L’Assemblea sarà convocata in due sedute: una prima il 11 settembre e una seconda il 12 settembre. I punti all’ordine del giorno includono la verifica dei poteri, l’elezione del Presidente della Lega, l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo, l’elezione del Vice Presidente della Lega, e l’elezione del Presidente e dei componenti del Collegio dei revisori.

L’assemblea si terrà in presenza, e non sono previste modalità da remoto per queste elezioni. Ogni società partecipante dovrà essere fisicamente presente, e chi non potrà partecipare dovrà comunicarlo in anticipo alla Segreteria della Lega per motivi organizzativi. Questa situazione riflette l’importanza e la formalità dell’evento, dato che si tratta di cariche elettive fondamentali per la gestione futura della Lega Serie B.