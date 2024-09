Reggiana, Amadei: «Obiettivo mantenimento della Serie B. Nuovi soci? C’è più di una porta aperta»

Quest’oggi, in casa Reggiana, è stata presentata la rosa del club granata. Durante l’evento ha preso la parola il presidente onorario della Regia, Romano Amadei, che ha rilasciato alcune dichiarazioni:

«Obiettivi? Il primo risultato è il mantenimento della Serie B. Questo ci poniamo e penso che lo otterremo. L’altro risultato è perché togliere che la speranza che possa andare che è meglio.

Porte aperte a nuovi soci? C’è più di una porta aperta, su questo non ci dovrebbero essere dubbi. Poi è chiaro che bisognerebbe conoscersi e stimarsi. Io non escludo niente, non sono contrario a niente. Chi viene va sempre bene, pur che dia qualcosa e non soltanto dei consigli. Che sono importanti eh, ma ci vogliono dei soldi…».