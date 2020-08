L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sul momento di Cristiano Ronaldo. Soffre la stagione che ha vissuto quest’anno, dove comunque ha segnato 31 gol. Ma a lui interessano i trofei. La nuova era juventina rischia di partire senza la sua stella più brillante, non sarà facile per Pirlo convincere il fuoriclasse portoghese. Pochi club possono permettersi CR7, ma uno di questi è il PSG. A Parigi Ronaldo troverebbe tanti calciatori ricchi di personalità nel suo reparto. Chissà che non possano incrociarsi.