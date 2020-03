La Roma è pronta al passaggio di consegne, da Pallotta a Friedkin. L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” fa il punto della situazione sulla trattativa per la cessione del club giallorosso. Friedkin è innamorato di Roma ed è intenzionato a chiudere entro il weekend, il suo investimento sarà di oltre settecento milioni di euro, si attende solo la firma sul contratto preliminare per il suo arrivo in Italia. L’analisi dei documenti della As Roma e delle dodici società che compongono la sua galassia è conclusa. Gli avvocati sono stati scrupolosi e hanno voluto vedere tutti i contratti. Friedkin è pronto a presentare l’offerta vincolante, dopo aver convocato il Cda della sua società. Con Pallotta aveva già raggiunto l’accordo alla fine del 2019, si tratta solo di aggiornarlo e fare il passaggio formale per arrivare all’off erta vincolante. Per il closing poi bisognerà aspettare il parere dell’Antitrust e il lancio dell’Opa per il flottante delle azioni che sono sul mercato. Friedkin è pronto a sbarcare nel calcio italiano, nonostante le restrizioni che allontanano i tifosi dagli stadi. Dan si occuperà in prima persona della società e un ruolo di primo piano lo avrà il figlio Ryan, appassionato di calcio e di cinema.

Intanto i giallorossi sono alla ricerca del nuovo ds, dato che Petrachi non convince più di tanto. In lizza c’è l’ex rosa Daniele Faggiano, anche se Antonio Conte lo vuole portare all’Inter. Altro profilo interessante potrebbe essere quello di Carli, che era già stato vicinissimo alla Roma nel dopo Sabatini e attualmente è al Cagliari. Il sogno è Paratici, ma difficilmente il dirigente lascerà la Juventus.

