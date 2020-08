L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sul Catanzaro. Diverse le trattative per alleggerire il monte contratti. Sul fronte entrate, piace il portiere Branduani della Juve Stabia. In difesa si segue Luigi Silvestri, in scadenza col Piacenza, mentre è fatta per l’arrivo di Alessandro Albertini, terzino destro della Virtus Francavilla. Matteo Di Piazza sembra essere pronto a guidare la squadra alla conquista della Serie B.