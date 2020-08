L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative in Serie C. Dopo l’approdo di Boscaglia, si sblocca il calciomercato del Palermo: arrivano Saraniti e Valente. Quasi fatta per Marco Chiosa, difensore della Virtus Entella. Ma il vero sogno è Luca Mazzitelli, centrocampista scoperto dal DS Castagnini e di proprietà del Sassuolo.

A Catania oggi arriverà il tecnico Giuseppe Raffaele, dopo l’annuncio della risoluzione di contratto col Potenza.