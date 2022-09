L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulla gara di oggi tra Reggina e Palermo.

«Facciamo diventare la curva sud una bolgia spingendo i ragazzi sino alla vittoria», il senso della nota del tifo organizzato inviato alla vigilia della gara con il Palermo. Non è un invito a prepararsi a una battaglia. Tutt’altro. La precisazione successiva parla di un sabato di grande passione ma nel rispetto dei valori dello sport. È vero che i tifosi della Reggina e del Palermo, dopo qualche lustro di gemellaggio, hanno preso strade diverse. Adesso manifestazioni di contrasto e sostegno, senza limiti, alle rispettive squadre. Reggio è pronta a fare da cornice al derby del sud. Continua a volare la vendita dei biglietti per l’incontro delle 14 di oggi. Sette mila i tagliandi acquistati dai sostenitori calabresi. E alla chiusura dei botteghini la società comunicava la rimanenza di soli mille tagliandi per la curva nord. Quasi mille, vicinissimi al totale dei biglietti messi a disposizioni per gli ospiti. Seconda la proiezione degli esperti, oggi, al Granillo, dovrebbero essere presenti almeno 15.000 spettatori, tenendo conto dei 4.104 abbonati. Un numero alto per una gara difficile e di verifica per Inzaghi e Corini. I Diffidati Liberi hanno promesso coreografie di livello. Qualcuno ha voluto ricordare quelle di Reggina-Palermo in A. «La Curva Sud – dice il portavoce del gruppo più caldo del sostegno reggino – chiede la massima collaborazione per accompagnare la squadra al fischio di inizio».

SCENOGRAFIA. Qualche anticipazione. Un grande telo con i colori amaranto e bianco, grande quanto la curva del tifo reggino, la sud, con disegni di vittorioso auspicio della Reggina sui rosanero. Quindi cartoncini con i colori della società del patron Saladini. Quindi i cori inneggianti i calciatori e il tecnico Inzaghi. Nei giorni scorsi preparati canti nuovi, con riferimenti specifici al derby del sud che sosterranno la Reggina durante tutta la gara. Si attendono toni vibranti anche in ragione della consistente rappresentanza dei fan palermitani. Previsto un robusto servizio d’ordine. Alla società è stato chiesto, tra l’altro, di raddoppiare il numero di steward, rispetto al solito. Saranno aperti tutti i tornelli di accesso per evitare il formarsi di lunghe code all’esterno dello stadio.