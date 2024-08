Corriere dello Sport: “Rebic a Lecce. Tutte le trattative del giorno in serie A”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno di serie A.

Un Lecce molto francese, ma con un campione come Ante Rebic (30) in più. L’attaccante croato è infatti ufficialmente un nuovo giocatore dei giallorossi che, dopo una trattativa tenuta sotto traccia, sono riusciti a battere l’agguerrita concorrenza italiana e straniera aggiudicandosi il calciatore protagonista dello scudetto con il Milan. Ieri, a Milano, la firma quindi del classe ‘93 ritratto in compagnia del responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino, autore di un’operazione prestigiosa e molto importante per il suo club. Svincolato dal Besiktas e desideroso di rientrare in

Italia, Rebic ha detto sì ad un contratto di un anno. Sempre ieri, in mattinata, i salentini hanno accolto Frederic Guilbert (29), preso praticamente a zero dopo l’addio allo Strasburgo: in mattinata ha svolto le visite mediche, prima della firma sul contratto. Sostituirà Valentin Gendrey (24), passato all’Hoffenheim per circa 9 milioni di euro. Domenica è arrivato invece il centrale Gaby Jean (24) dall’Annecy: pagato in questo caso circa 1 milione, si è legato ai giallorossi con un contratto fino al 2027 più opzione per altre due stagioni.

DEA SHOW. Annunci e ufficialità anche a Bergamo, dove ieri è stato presentato lo svincolato Juan Cuadrado (36). Il colombiano ex Inter e Juve ha firmato il contratto di un anno dopo i test svolti in mattinata. Rui Patricio (36) rimpiazzerà invece Juan Musso (30), d’accordo con l’Atletico Madrid di Diego Simeone. E non finisce qui perché, nei giorni dell’addio di Teun Koopmeiners (26), la Dea lavora per l’arrivo di un altro difensore – piace ancora Rodrigo Becao (28) – e di un nuovo centrocampista, senza escludere l’innesto finale di un attaccante.

COLPO EMPOLI. L’Empoli ieri ha avuto nuovi contatti con Mattia De Sciglio (31). Il terzino è considerato un obiettivo prioritario dai toscani che hanno lavorato a lungo per superare lo scoglio dell’ingaggio del calciatore, sotto contratto con la Juve per un altro anno. Per l’attacco prosegue invece, ormai da diversi giorni, la sfida con il Cagliari per David Okereke (26). I sardi, ricordiamolo, vogliono tutelarsi in caso di addio di Gianluca Lapadula (34), nel mirino proprio del club di Fabrizio Corsi.

Visite e firme per Marc-Oliver Kempf (29) con il Como: il centrale è stato pagato circa 2,5 milioni. Hamed Traoré (24) puntava ad un rientro in Italia, ma non si sono verificate le condizioni e così il duttile centrocampista raggiunge l’Auxerre che aveva da tempo un’intesa con il Bournemouth. Il difensore Giovanni Leoni (17) ieri è arrivato in città per le visite e firme con il Parma. Infine, Gianluca Gaetano (24) resta la priorità del Cagliari.