Gds: “Baniya è rosanero, ora De Sanctis stringe per Allende”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul mercato del Palermo e sugli obiettivi di De Sanctis.

Il Palermo ha ufficializzato l’arrivo di Rayyan Baniya, difensore italo-turco di 25 anni, che dopo aver completato le visite mediche presso il J Medical di Torino ha firmato il contratto ed è entrato ufficialmente a far parte della squadra rosanero. Questo acquisto rappresenta un rinforzo importante per il Palermo, considerando le difficoltà che la squadra ha affrontato nel reparto difensivo a causa di infortuni (come quello di Lucioni al bacino e di Nedelcearu con una frattura alle ossa facciali) e cessioni (come quella di Graves).

La necessità di un difensore destro era diventata impellente per il Palermo, e Baniya è stata considerata un’opportunità preziosa, soprattutto in un mercato in cui altri obiettivi come Ceccherini, Ferrari e Wieteska non sono stati raggiungibili per varie ragioni, tra cui il rifiuto di Wieteska per la categoria di Serie B.

Nonostante l’arrivo di Baniya, il mercato del Palermo per la difesa potrebbe non essere concluso. De Sanctis, in collaborazione con Dionisi, sta valutando la possibilità di aggiungere un altro difensore, in particolare sulle corsie laterali. La posizione di terzino sinistro è attualmente coperta solo da Lund come titolare, e le opzioni a piede invertito come Pierozzi e Buttaro non sembrano essere soluzioni affidabili a lungo termine. Con quattro giorni rimasti alla chiusura del mercato, De Sanctis sta considerando se ci sono altre opportunità per rafforzare ulteriormente la rosa.

In attacco, il Palermo è vicino a concludere l’affare per Tadeo Allende, un attaccante italo-argentino classe ’99 del Celta Vigo. Sebbene Allende avesse firmato un contratto fino al 2028 con il Celta, la sua posizione nella squadra è diventata sempre più marginale dopo il cambio di allenatore, passando da Rafa Benítez a Giráldez. Il club spagnolo ha deciso di cedere Allende in prestito, e sembra che il Palermo sia a un passo dal chiudere l’accordo.

Infine, la mancata convocazione di Dario Saric per la partita contro la Cremonese ha sollevato alcune speculazioni. La scelta è stata dichiarata puramente tecnica, ma potrebbe riaprire vecchi discorsi di mercato, anche se al momento non ci sono state richieste ufficiali per il giocatore e da Pisa sono arrivate smentite riguardo a un eventuale interesse per Saric.

Il Palermo, dunque, continua a muoversi attivamente sul mercato, cercando di completare la squadra con gli ultimi tasselli necessari per affrontare al meglio la stagione di Serie B.