Gds: “Il Palermo prova a rialzarsi. A Cremona è già un bivio”

Per il Palermo, una vittoria contro la Cremonese sarebbe un risultato fondamentale per rilanciare le proprie ambizioni e prepararsi al meglio per il primo incontro casalingo contro il Cosenza. Tuttavia, rimanere in fondo alla classifica dopo aver puntato alle prime posizioni alimenterebbe ulteriori dubbi e frustrazioni.

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo impegnato oggi a Cremona.

Il Palermo si trova in un momento cruciale della stagione, dove la salita verso le prime posizioni della classifica di Serie B sta diventando sempre più ripida. Dopo un inizio deludente con due sconfitte nelle prime due partite, la squadra di Alessio Dionisi è chiamata a una reazione immediata contro la Cremonese, un avversario temibile che l’anno scorso è arrivato vicino alla promozione in Serie A, perdendo solo in finale play-off contro il Venezia.

La Cremonese ha iniziato la stagione con la chiara intenzione di migliorare il risultato dell’anno scorso e ottenere la promozione in Serie A. Hanno fatto acquisti mirati nel mercato estivo, alcuni dei quali hanno strappato proprio al Palermo (Vandeputte, Fulignati e Barbieri). Nonostante la squadra non abbia ancora mostrato il suo pieno potenziale, ha già cominciato a trovare una certa identità di gioco, cosa che il Palermo deve ancora raggiungere. La vittoria della Cremonese contro la Carrarese, arrivata solo nel finale dopo un lungo assedio, dimostra la loro determinazione e la profondità della panchina.

Il Palermo, invece, ha mostrato diverse lacune nelle prime due partite: reparti distanti tra loro, poca convinzione in attacco, una difesa inaspettatamente fragile e un certo nervosismo. Dionisi, dopo la sconfitta contro il Pisa, si è dichiarato “arrabbiato” e consapevole della necessità di un cambiamento. La squadra deve ritrovare lo spirito combattivo e l’efficacia dimostrati durante il ritiro pre-campionato e migliorare rispetto alla passata stagione, dove mancava di reazione contro gli avversari.

Per la partita contro la Cremonese, Dionisi prevede alcuni cambiamenti nell’undici titolare. In difesa, Lund tornerà sulla sinistra dopo la prestazione poco convincente di Pierozzi. Diakité occuperà il lato destro, mentre la coppia centrale sarà probabilmente composta da Peda e Nikolaou, data l’assenza di Nedelcearu per infortunio. Ceccaroni sembra destinato a partire dalla panchina.

A centrocampo, Dionisi sembra orientato a confermare Blin, Ranocchia e Gomes, con Saric fuori dai convocati per motivi tecnici e motivazionali. La capacità di Gomes di dare equilibrio sarà fondamentale contro il centrocampo offensivo della Cremonese, che però sarà privo dello squalificato Pickel.