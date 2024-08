Corriere dello Sport: “Petrachi spinge per Ceccherini. Baniya a Palermo. Tutte le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie B.

Le trattative di calciomercato entrano nella fase cruciale con la chiusura della sessione estiva ormai vicina. Diverse squadre stanno cercando di finalizzare gli ultimi movimenti per rafforzare le proprie rose in vista della nuova stagione.

Salernitana: Il club campano è attivamente alla ricerca di un difensore per completare il reparto arretrato. Tra gli obiettivi del direttore sportivo Petrachi ci sono Federico Ceccherini, 32 anni, attualmente in forza al Verona, e Gian Marco Ferrari, anch’egli 32 anni. Entrambi i giocatori rappresentano profili di esperienza che potrebbero dare solidità alla difesa della Salernitana.

Hellas Verona: La squadra veronese sembra essere in vantaggio rispetto al Torino per assicurarsi le prestazioni di Flavius Daniliuc, 23 anni. Il Verona offre condizioni più vantaggiose per l’obbligo di riscatto, una proposta che potrebbe risultare decisiva per concludere l’affare.

Palermo: Il club rosanero ha ufficializzato ieri l’ingaggio del difensore turco Rayyan Baniya, 25 anni, un’aggiunta importante per rafforzare la difesa. Tuttavia, il direttore sportivo De Sanctis non ha ancora terminato le sue operazioni di mercato. Si prevedono ulteriori movimenti sia in entrata che in uscita, con l’obiettivo di ottimizzare la rosa per il campionato di Serie B.

Sassuolo: Il club emiliano sta cercando di chiudere un accordo con il Venezia per il trasferimento dell’attaccante danese Christian Gytkjaer, 34 anni. L’acquisizione di Gytkjaer porterebbe esperienza e capacità realizzative alla squadra di Dionisi, che punta a rafforzare il reparto offensivo per la stagione di Serie A.

Questi ultimi giorni di mercato saranno decisivi per molte squadre, che stanno cercando di apportare gli ultimi ritocchi alle proprie rose per competere al meglio nella nuova stagione.