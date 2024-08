Corriere dello Sport: “Dionisi cambia ancora. Le probabili formazioni di Cremonese-Palermo”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle probabili formazioni del match in programma oggi tra Palermo e Cremonese.

Ecco un riepilogo delle formazioni e delle ultime notizie:

Formazione della Cremonese

Portiere: Fulignati (1)

Difensori: Antov (26), Lochoshvili (44), Bianchetti (15)

Centrocampisti: Sernicola (17), Majer (37), Collocolo (18), Vandeputte (27)

Attaccanti: Bonazzoli (90), Vazquez (20), Zanimacchia (98)

Allenatore: Giovanni Stroppa

Disponibili: Saro (21), Quagliata (3), Barbieri (4), Ravanelli (5), Moretti (42), Falletti (7), Castagnetti (19), De Luca (9), Johnsen (11), Tsadjout (74), Nasti (99)

Indisponibili: Buonaiuto

Squalificato: Pickel

Ultime Notizie: Rientra Collocolo; in difesa Lochoshvili, ballottaggio Vazquez-Johnsen in avanti.

Formazione del Palermo

Portiere: Desplanches (1)

Difensori: Lund (3), Nikolaou (43), Peda (29), Diakité (23)

Centrocampisti: Ranocchia (10), Gomes (6), Blin (28)

Attaccanti: Di Francesco (17), Brunori (9), Di Mariano (7)

Allenatore: Alessio Dionisi

Disponibili: Sirigu (46), Nespola (12), Buttaro (25), Pierozzi (27), Ceccaroni (32), Segre (8), Vasic (14), Verre (26), Insigne (11), Appuah (19), Henry (20)

Indisponibili: Nedelcearu

Ultime Notizie: Nedelcearu fuori, ballottaggio tra Peda e Ceccaroni in difesa; Lund e Gomes dal primo minuto, Di Mariano per Insigne.

Queste formazioni mostrano alcune scelte tattiche significative, come l’assenza di Nedelcearu per il Palermo e il ritorno di Collocolo per la Cremonese. Stroppa ha optato per una formazione compatta e dinamica, mentre Dionisi ha scelto di puntare su alcuni giovani come Peda in difesa. La partita si preannuncia combattuta, con entrambe le squadre che cercheranno di imporre il proprio gioco per ottenere un risultato positivo.