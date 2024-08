Corriere dello Sport: “Ora è vietato sbagliare. Dionisi cerca il Palermo. E Stroppa può far male”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul Palermo impegnato oggi a Cremona.

Il match di oggi tra Palermo e Cremonese allo Stadio Zini rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre, entrambe desiderose di riscattarsi e confermare le loro ambizioni per la promozione in Serie A. Palermo, arrivato a Cremona con il favore dei pronostici ma già due sconfitte subite, cerca di invertire la rotta in una sfida che promette intensità e competizione.

Giovanni Stroppa, allenatore della Cremonese, ha riconosciuto la qualità e il potenziale della formazione di Alessio Dionisi, affermando che il Palermo sarà sicuramente uno dei protagonisti del campionato. Stroppa ha elogiato le qualità individuali dei rosanero e l’idea di gioco che Dionisi cerca di trasmettere alla squadra. Ha inoltre sottolineato che, nonostante la Cremonese non sia ancora al massimo della forma fisica, sarà essenziale gestire bene i tempi di gioco per mantenere l’equilibrio e non concedere troppe opportunità agli avversari. Stroppa si è detto deluso dal comportamento del giocatore Pickel, recentemente squalificato, ma ha confermato il ritorno di Collocolo, pronto a dare il suo contributo dopo aver lavorato duramente negli ultimi giorni.

Sul fronte Palermo, la necessità di fare punti è diventata urgente dopo le recenti sconfitte. Dionisi dovrà cercare una risposta convincente dai suoi giocatori, indipendentemente dal sistema tattico adottato, considerando che il 4-3-3 utilizzato finora non ha portato i risultati sperati. Dopo la partita contro il Pisa, la squadra è rimasta in Toscana per poi trasferirsi direttamente in Lombardia, evitando ulteriori viaggi che avrebbero potuto influire sulla preparazione fisica e mentale del gruppo. Dionisi, che parlerà prima della partita e durante la vigilia del match contro il Cosenza, ha già evidenziato l’importanza di recuperare fiducia e concentrazione, aspetti su cui il Palermo deve migliorare.

La formazione rosanero potrebbe vedere alcune novità importanti: Sirigu è tra i convocati, mentre Dario Saric è stato escluso per motivi tecnici e motivazionali, segno che potrebbe essere destinato a lasciare il club. Si parla di possibili acquisti, tra cui il ritorno di Hasa dalla Juventus e l’arrivo del difensore italo-turco Baniya, che sta completando le visite mediche. Inoltre, il Palermo è vicino a chiudere la trattativa con il Celta Vigo per Tadeo Allende, attaccante italo-argentino versatile e promettente.

Sarà una partita molto attesa con una grande affluenza di pubblico allo Stadio Zini, inclusi molti tifosi del Palermo residenti al Nord. Entrambe le squadre sono consapevoli dell’importanza della partita e si preparano a dare il massimo per conquistare un risultato positivo che possa rilanciare le rispettive ambizioni di promozione.