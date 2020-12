L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le dichiarazioni di Nicola Rauti, attaccante del Palermo:

«Inter? Vincevamo sempre e segnavo tanti gol. Poi non hanno più creduto in me e sono stato scaricato, un trauma per un ragazzino. In un club come l’Inter ogni giorno sei in discussione e questa incertezza ti obbliga a forgiare il carattere. Non meritavo del tutto di essere mandato via. Era la squadra del cuore, quell’episodio ha spento il mio amore. Ora mi sto innamorando del Palermo. Dovessi accompagnarlo in B, lo ricorderei per tutta la vita».





«San Siro era la mia favola. Invece, ho imparato che nessuno ti regala niente. Ho una famiglia che mi tiene con i piedi per terra, grazie al cielo. Papà fa l’operaio da quando aveva quindici anni, la mamma è in un azienda specializzata in merendine, ma ha avuto problemi alla schiena e si è operata. Vedo che fa fatica. Vorrei aiutarla con il calcio»