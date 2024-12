Corriere dello Sport: “Ranocchia ancora in regia nel 4-3-3. Le probabili formazioni di Carrarese-Palermo”

Come evidenziato nel Corriere dello Sport, la sfida non sarà solo tecnica ma anche mentale: mantenere alta la concentrazione contro un avversario sulla carta inferiore è il vero esame di maturità per una squadra che ambisce a un ruolo da protagonista. Dionisi studia soluzioni alternative, ma si affida al tridente Insigne-Henry-Di Francesco per scardinare la difesa della Carrarese e inseguire quel bis che manca da troppo tempo.

Il tecnico del Palermo, Alessio Dionisi, sembra orientato a confermare il 4-3-3 visto nelle ultime due gare. In difesa, Ceccaroni è ancora favorito su Lund per il ruolo di terzino sinistro, mentre in attacco sarà il tridente Insigne-Henry-Di Francesco a guidare l’offensiva. A centrocampo, Ranocchia dovrebbe mantenere la regia, affiancato da Segre e Verre. Tuttavia, Dionisi sta valutando alternative tattiche, come il 4-2-3-1 provato in allenamento con Gomes e Ranocchia in mediana e una batteria di trequartisti composta da Appuah, Brunori e Di Mariano a supporto di Le Douaron.

Per la Carrarese, mister Calabro schiera un classico 4-4-2. La coppia d’attacco sarà formata da Cherubini e Cerri, con Zuelli e Schiavi al centro del centrocampo, supportati sugli esterni da Shpendi e Cicconi. La difesa a quattro sarà guidata da Illanes davanti al portiere Bleve.

Probabili formazioni: Carrarese-Palermo (4-4-2 vs 4-3-3)

Carrarese (4-4-2):

Portiere: Bleve

Difesa: Oliana, Illanes, Imperiale, Bouah

Centrocampo: Zuelli, Schiavi, Shpendi, Cicconi

Attacco: Cherubini, Cerri

Allenatore: Calabro

A disposizione:

24 Chiorra

34 Guarino

72 Zanon

82 Capezzi

77 Belloni

39 Mottolese

20 Giovane

8 Palmieri

28 Capello

25 Falco

10 Panico

32 Finotto

Indisponibili: Coppolaro, Hermannsson

Squalificati: Nessuno

Diffidati: Giovane

Ultime: Ballottaggio a centrocampo tra Zuelli e Giovane per affiancare Schiavi. In attacco Shpendi e Cherubini agiranno alle spalle di Cerri, preferito a Finotto.

Palermo (4-3-3):

Portiere: Desplanches

Difesa: Diakité, Baniya, Nikolaou, Ceccaroni

Centrocampo: Segre, Ranocchia, Verre

Attacco: Insigne, Henry, Di Francesco

Allenatore: Dionisi

A disposizione:

46 Sirigu

12 Nespola

25 Buttaro

18 Nedelcearu

29 Peda

3 Lund

14 Vasic

6 Gomes

19 Appuah

9 Brunori

7 Di Mariano

21 Le Douaron

Indisponibili: Gomis, Blin, Saric, Pierozzi

Squalificati: Nessuno

Diffidati: Nessuno

Ultime: Ranocchia dovrebbe ancora guidare il centrocampo con Segre e Verre. Henry resta in vantaggio per il ruolo di punta centrale, mentre Ceccaroni è favorito su Lund come terzino sinistro.