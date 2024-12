Corriere dello Sport: “Palermo d’assalto. Dionisi avanti tutta”

Il Palermo oggi affronta la Carrarese in una sfida che va oltre i tre punti. Come sottolineato da Antonio La Rosa nel Corriere dello Sport, la squadra di Dionisi è chiamata non solo a confermare quanto di buono fatto contro lo Spezia, ma anche a sfatare il tabù delle due vittorie consecutive, un traguardo che manca addirittura da febbraio nella regular season.

Il Palermo arriva a Carrara con un obiettivo chiaro: conquistare due vittorie consecutive in campionato, un’impresa che manca ai rosanero da maggio, quando superarono il Sudtirol nell’ultima giornata e la Sampdoria nel preliminare dei playoff. Se si considera la regular season, l’ultimo “bis” risale addirittura a febbraio sotto la gestione Corini. La sfida di oggi contro la Carrarese, quindi, rappresenta non solo un’opportunità per continuare la corsa verso la vetta, ma anche per rompere una fastidiosa sequenza negativa.

Un altro elemento di curiosità riguarda lo storico: questa sarà la prima volta che Palermo e Carrarese si affrontano. Un debutto assoluto sul campo sintetico dello stadio “Dei Marmi”, che aggiunge ulteriore interesse alla prova degli uomini di Dionisi contro un avversario inedito.

Nonostante l’avversario sembri, almeno sulla carta, alla portata, questa partita nasconde insidie. La Carrarese, matricola desiderosa di riscatto dopo il k.o. con la Salernitana, ha già dimostrato di essere temibile in casa, battendo il Pisa. Per il Palermo, che si presenta con 21 punti e una serie positiva di sei trasferte senza sconfitte, la parola d’ordine è “continuità”.

Il successo contro lo Spezia ha rilanciato le ambizioni dei rosanero, ma per valorizzarlo serve un’altra prestazione convincente. Partite come questa rappresentano un vero esame di maturità: meno cariche emotive rispetto a scontri diretti ad alta tensione, ma con una concentrazione che deve rimanere costante contro un avversario determinato a guadagnare terreno in chiave salvezza.