L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” parla del calciomercato di serie B. Un rinforzo di qualità per la difesa del Perugia di Serse Cosmi. La società ha raggiunto l’intesa con il serbo Slobodan Rajkovic (30), ex Palermo, da ieri in città, poco dopo le 13, e subito a disposizione del nuovo allenatore del Grifo. Il club non ha ancora ufficializzato l’ingaggio del centrale difensivo, ma il fatto che il giocatore si sia sottoposto ai controlli medici di rito, lascia ritenere che sia il primo acquisto del mercato di gennaio del Perugia. Che, nel frattempo, ha preso in prova l’esterno sinistro Giuseppe Barone (21), cresciuto nella squadra B del Cosmos New York e che, vera curiosità, è il figlio di Joe Barone, dg della Fiorentina e amico e braccio destro di Rocco Commisso, presidente viola. Dalla Svezia, per la Primavera biancorossa, è stato ingaggiato, invece, l’attaccante Jonathan Liljedahl (18), cresciuto nell’Orgryte. L’esperto esterno Cristian Molinaro (36) vestirà quanto prima la maglia del Venezia. Il giocatore, nell’ultima stagione al Frosinone in A, s’è unito da ieri agli arancio-nero-verdi. Si profila una corsa a due per il centrocampista ex Reggina Giuseppe Rizzo (27) in uscita dal Catania: Cosenza e Trapani se lo contendono. I siciliani si iscrivono anche alla corsa a Simone Icardi (33) centrocampista della Virtus Entella. Il centrocampista della Lazio Joseph Minala (23) potrebbe tornare in B: il Livorno lo sta valutando. In uscita, il ds Cozzella ha sistemato Sonny D’Angelo (24), centrocampista al Potenza in C, e Fabio Mazzeo (36). C’è anche il Pordenone pronto a tesserare l’attaccante dell’Empoli Stefano Moreo (26). Per la difesa di Attilio Tesser il rinforzo giusto sembra essere Luca Ranieri (20), l’ex foggiano di proprietà della Fiorentina su cui ha messo gli occhi anche il Benevento. Il Pisa sta per chiudere l’operazione Luca Vido (22) con l’Atalanta. Battuta sul tempo la concorrenza di Pescara e Cremonese, il club toscano ha già un accordo con il giocatore e sta limando gli ultimi dettagli con la società orobica. Gemmi e Corrado vorrebbero qualcosa di più del prestito semestrale. Comunque, l’obiettivo è di poterlo schierare già a Benevento. Stessa situazione per Danilo Soddimo (32) in uscita dalla Cremonese. Il ritorno di Rastelli sulla panchina grigiorossa non frena l’operazione anche se il tecnico è un estimatore del trequartista. Il Crotone valuta il nome di Samuel Armenteros (29) del Benevento e Michele Volpe (22). Lo Spezia cerca sempre un attaccante di scorta visto che il recupero di Galabinov (31) sembra allontanarsi. Praticamente sfumato Marcello Trotta (27), si lavora su M’Bala Nzola (23) del Trapani, francese di origini angolane che potrebbe arrivare a La Spezia ma solo a costo zero. Il Pisa deve anche cautelarsi, perché si è accesa un’asta per il portiere-rivelazione Stefano Gori (23), ingaggiato lo scorso anno a parametro zero e tra gli artefici della promozione in B confermando poi le sue qualità tra i cadetti. Genoa, Torino, Roma e Cagliari sono sulle sue tracce, ma il club toscano vuole tenerlo fino a giugno. Intanto, è vicino l’arrivo in nerazzurro del giovane portiere interista Valdan Dekic (20). In uscita c’è Raul Asencio (22). L’attaccante spagnolo è conteso da Cosenza e Pescara. I silani cercano anche due centrocampisti per Braglia. Il ds Trinchera ha sondato il Genoa per Stephane Omeonga (24) ora al Cercle Brugge in Belgio. Piacciono Mamadou Coulibaly (20), accostato anche al Trapani, e M’Bala N’Zola (24). Al Torino è stato chiesto il giovane centrocampista Mihael Alexandru Onisa (20). L’Entella e Boscaglia stanno cercando di chiudere con il Torino per il prestito del giovanissimo Vincenzo Millico (19). L’Ascoli ha ufficializzato il prestito dall’Hertha Berlino dell’esterno destro tedesco Maurice Dominick Covic (22) che oggi sosterà il primo allenamento.