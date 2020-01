L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” parla anche del calciomercato in casa Empoli. La rivoluzione di gennaio porta un attaccante di razza in casa Empoli. Andrea La Mantia (28) arriva dal Lecce a titolo definitivo. Accordo sulla base di circa 3,2 milioni di euro e triennale per la poderosa punta (193 cm) che garantirà peso e qualità alla prima linea dell’Empoli. Intanto il club ha definito gli ingaggi del difensore laterale Simone Pinna (23), in prestito con diritto di riscatto e controriscatto dal Cagliari, e del fantasista Amato Ciciretti (26) prestito dal Napoli, con obbligo del riscatto legato alla promozione in A. Nei piani azzurri c’è anche il difensore Francisco Sierralta (22). Trattativa in dirittura d’arrivo con l’Udinese per il cileno con passaporto spagnolo. La società ha raggiunto l’accordo col Lecce e con l’agente di Riccardo Fiamozzi (26) che è già ad Empoli. In uscita Kevin Piscopo (23) che piace a Carrarese e Bari, e Stefano Moreo (26) attenzionato da Pordenone e Pescara. Karim Laribi al Bari è una trattativa avanzata ma non chiusa. Anche Antonino La Gumina (23) potrebbe cambiare aria: c’è la Sampdoria interessata all’attaccante palermitano protagonista di un girone d’andata tra alti e bassi. In uscita anche il portiere Ivan Provedel