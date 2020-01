Corriere dello Sport: "Catania in tribunale. C'è il primo punto a favore, i dettagli"

L’edizione odierna del “Corriere dello Sport”, parla di una notizia positiva per il Catania. Un punto a favore del Catania. L’attuale Catania. Mentre i tifosi si attendono, infatti, notizie importanti in merito alla trattativa con i potenziali acquirenti del club, la holding Finaria ha “incassato” ieri l’importante decisione del Tribunale che ha ammesso all’amministrazione straordinaria per i grandi gruppi industriali in crisi la Meridi, la società che controlla 90 punti vendita dei supermercati Forte in Sicilia, con oltre 500 dipendenti. I giudici hanno nominato anche tre commissari. La Procura si era opposta e i legali dei creditori si erano associati alla richiesta della soCatania cietà. Quali scenari ora? Il Catania potrebbe essere chiamato a versare 2 milioni di euro che i vertici di Meridi hanno abbonato al club. Insomma, la matassa è ingarbugliata. Sta provando a dipanarla la cordata di imprenditori del “Comitato Promotore per l’acquisizione del Catania Calcio”. I quali, come confermato dal presidente del comitato, Fabio Pagliara, segretario della Fidal, sono pronti a dare riscontro alle richieste del Catania: «Quello che chiede il Catania è corretto e tutto avverrà secondo le norme federali. C’è una certa fiducia, ma i tempi non potranno essere brevissimi». Intanto gli attuali dirigenti del Catania hanno ufficializzato la cessione di Lodi alla Triestina (“sarò sempre tifoso del Catania” ha postato il giocatore), e annunciato il trequartista Alessio Curcio. Si punta al brasiliano Murilo, del Livorno, ma deve uscire Curiale. Dalla reggina in arrivo Francesco Salandria (24)