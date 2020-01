L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le prime parole rilasciate dal nuovo attaccante del Palermo, Roberto Floriano, che ha dichiarato: «Sono felice ed entusiasta di essere arrivato in un club storico nel momento della sua rinascita». L’esterno ex Bari ha firmato un contratto fino al 30 giugno con opzione di rinnovo automatico in caso di promozione in C. Indosserà la maglia numero 25 e verrà presentato alle 16:30 di lunedì al Barbera.