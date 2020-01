L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le parole del tecnico del Palermo Rosario Pergolizzi. Che ha parlato in primis dell’arrivo i Floriano: «L’ho voluto e ne rispondo. Un acquisto gradito al sottoscritto e ai compagni. Per qualità tecniche e umane. Normale che anche lui debba ancora dimostrare il suo valore ma le aspettative sono positive». Fischi di domenica? «Ero rionico, mica sono scemo a non capire. Gestire uno spogliatoio non è facile. I fischi è meglio che arrivino a me e non ai giocatori. In ogni caso, non cambierei le scelte tecniche e tattiche. Come per i 2001. Potrei schierarne unidici, ma credo che in realtà ne possa giocare soltanto uno per mantenere l’equilibrio in una squadra come la nostra». E sui battibecchi col Savoia il tecnico si è espresso così: Ci stanno, ma cerco di tenerne fuori i ragazzi. Chiamiamole strategie. Il Savoia ha scelto la sua, noi pensiamo al campo. Sarà testa a testa fino all’ultimo. Bisogna gestire bene anche le provocazioni. In fondo, ben vengano, perché alla fine centrare l’obiettivo sarà più bello».