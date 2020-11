L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sul rinforzo del protocollo.

Da ieri i medici delle società di A hanno ricevuto l’insieme di raccomandazioni che potrebbero rendere più rigido il protocollo. Secondo le implementazioni studiate dall’Fmsi, in caso di positività al Covid-19 di un tesserato tutto il gruppo squadra dovrà auto-isolarsi in un’unica struttura per almeno 7 giorni.





Ottenuto l’esito negativo del tampone effettuato il sesto giorno, ciascun tesserato proseguirà l’isolamento a casa fino al decimo giorno. Club e calciatori però non sono molto d’accordo.