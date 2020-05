L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sul caos attorno alla Serie C. Dai metodi che verranno attuati nell’assemblea di oggi, potrebbe dipendere il futuro del movimento. La discussione si concentrerà sulle promozioni, retrocessioni e tutte le conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Per determinare la quarta squadra promossa in Serie B, si daranno delle indicazioni certe e non attaccabili al Consiglio federale. L’opzione sorteggio slitta in fondo alla lista