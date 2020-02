L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sul reparto avanzato del Palermo. Dieci attaccanti per Pergolizzi e un’abbondanza di soluzioni. Santana è fuori gioco per la lesione del tendine d’Acille, quasi da escludere un suo ritorno sulle scene prima della fine del campionato; ad oggi infortunati anche gli under Ferrante e Lucera, presenze fin qui di contorno della stagione rosanero. Ferrante, classe 2001, appena uno spezzone di match in campo in 8 mesi, in realtà non è ben chiaro se vada realmente classificato in questo settore dato che spesso in allenamento Pergolizzi gli ha dato altre collocazioni; Lucera, il peperino del Cep che ha segnato il primo gol assoluto del nuovo Palermo a Marsala, è fermo per un problema muscolare al bicipite femorale. Tutti gli altri però sono pronti a contribuire per la propria parte alla scalata rosanero. In ordine alfabetico Felici, Ficarrotta, Floriano, Lucca, Ricciardo, Silipo, Sforzini. E aggiungeteci anche Rizzo Pinna, che va inserito nella categoria trequartisti (ruolo che può all’occorrenza ricoprire lo stesso Kraja, anzi lo ha già fatto) e in ogni caso per caratteristiche è certamente un giocatore che dà il meglio di sé in fase offensiva. La senszione è che per adesso non cambierà nulla e certe ipotesi resteranno sulla carta. Col Biancavilla resta in pole position il trio Felici-Sforzini-Floriano, con i due esterni che partono larghi per accentrarsi e spesso si cambiano di lato. Ricciardo scalpita e vuole recuperare il terreno a suon di gol, ma per ora dovrebbe ripartire dalla panchina. Lucca deve assimilare gli schemi di squadra e può essere un ottimo alter ego della punta centrale.