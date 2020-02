L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sugli spostamenti di orari tra Palermo e Savoia. L’esperimento condotto due domeniche fa, con il posticipo di mezz’ora della gara contro l’FC Messina, sarà ripetuto anche dopodomani nel nuovo derby col Biancavilla, il cui inizio è fissato nuovamente per le 15. Ci si è resi conto che lo spostamento, per quanto leggero, permette una maggiore affluenza allo stadio in virtù delle abitudini del pubblico palermitano. In ogni caso, va ricordato che a fine marzo la serie D tornerà comunque a giocare tutte le partite alle ore 15.