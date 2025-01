Corriere dello Sport: “Pisa e Cesena scatenati. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Con la sessione di calciomercato di gennaio in pieno svolgimento, le squadre di Serie B stanno approfittando per rafforzare le proprie rose. Il Corriere dello Sport evidenzia oggi diverse manovre di mercato che potrebbero cambiare le sorti di squadre come Pisa, Cesena e Mantova.

Pisa: Il club toscano è in procinto di aggiungere un nuovo giocatore per ogni reparto, seguendo una precisa strategia di rafforzamento. In difesa, Antonio Candela è vicino all’ingaggio, mentre Pietro Beruatto si accinge a trasferirsi alla Sampdoria. Nel centrocampo, Zan Jevsenak sarà ceduto in prestito all’estero per favorirne la crescita, mentre si valuta l’arrivo di Ronaldo Vieira. In attacco, il danese Henrik Meister è la nuova scommessa, con il Pisa che lavora per un prestito con diritto di riscatto.

Cesena: L’attaccante Nicholas Bonfanti del Pisa è tra gli obiettivi del Cesena, che guarda anche a Sydney van Hooijdonk, il quale ha preferito rimanere al Fortuna Sittard. Un’altra pista porta a Matteo Piacentini della Triestina, evidenziando l’attività del Cesena in questa finestra di mercato.

Mantova: Il Mantova ha assicurato l’arrivo di Simone Giordano dalla Sampdoria con un’opzione di riscatto. Il club mostra interesse anche per Nicholas Bonfanti, puntando a rafforzare l’attacco per la seconda parte della stagione.

Altri movimenti: La Reggiana ha messo gli occhi su Antonio Raimondo del Bologna, con la Salernitana anch’essa fortemente interessata. Al Catanzaro, il direttore sportivo Ciro Polito sta valutando di rafforzare la fascia con Enrico Brignola, mentre il club è in trattativa per Giacomo Quagliata della Cremonese.

Questo periodo di calciomercato invernale si sta dimostrando cruciale per molte squadre di Serie B, con il Pisa, Cesena e Mantova che stanno facendo mosse significative per migliorare le proprie prospettive di campionato. La strategia di mercato di queste squadre riflette un mix di consolidamento e scommesse su talenti emergenti, come riportato oggi dal Corriere dello Sport.