Corriere dello Sport: “Como su Azon. Belotti da DiFra Tutte le trattative del giorno in Serie A”

Il Como ha dato il via a una significativa operazione di rinnovamento del proprio reparto offensivo, con l’arrivo di nuovi talenti e la prospettiva di saluti eccellenti. Come riportato dal Corriere dello Sport, il club lombardo ha ufficializzato l’acquisto di Assane Diao dal Betis per 11 milioni di euro. Il giovane attaccante spagnolo, originario del Senegal, ha firmato un contratto di quattro anni e mezzo, su esplicita richiesta di Cesc Fabregas. Inoltre, Jean Butez, portiere francese, ha legato il suo futuro al Como per i prossimi tre anni. Per rafforzare ulteriormente l’attacco, è stato scelto anche Ivan Azon del Real Saragozza, in previsione di una possibile partenza di Andrea Belotti, attirato da nuove sfide.

Il pressing di Cesc Fabregas non si limita all’attacco, poiché l’ex centrocampista del Chelsea punta ad aggiungere esperienza e leadership al centrocampo con l’ingaggio di Nemanja Matic, suo ex compagno di squadra. La trattativa è in corso e si prevedono novità significative a breve.

Nel frattempo, altri club di Serie A sono attivi sul mercato. Il Lecce, sotto la guida di Pantaleo Corvino, punta a rafforzare la difesa e il ruolo di terzino destro, con Elseid Hysaj del Napoli come principale obiettivo. Anche l’Atalanta è alla ricerca di rinforzi offensivi, con interesse per Domenico Berardi del Sassuolo e Rayan Cherki del Lione.

L’Empoli, dopo gli infortuni di Ola Solbakken e Pietro Pellegri, cerca di coprire le necessità offensive con l’acquisizione di Eldor Shomurodov della Roma. Inoltre, il Torino e la Roma continuano la trattativa per Beto dell’Everton e Arthur Cabral del Benfica, mostrando l’importanza delle collaborazioni internazionali nel mercato del calcio.