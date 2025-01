ABBIAMO TROVATO UN ACCORDO: Mario Balotelli ha detto sì | Il 2025 inizia con la sorpresona

Trovato l’accordo con Mario Balotelli, oramai non ci sono più dubbi a riguardo: per questo 2025 ha detto “sì”

Il suo ritorno in Italia e, soprattutto, in Serie A non è stato proprio positivo. Il Genoa, dopo aver ricevuto una serie di batoste di calciatori infortunati (specialmente nel reparto offensivo), pochi mesi fa ha dovuto pescare assolutamente dagli svincolati.

Il primo è stato Gaston Pereiro. Il secondo Mario Balotelli. Se per il primo l’approccio è stato quasi nullo con sole due apparizioni (si parla già di cessione in Serie B al Bari), per il secondo le presenze in campo sono state un tantino di più, ma solamente 6.

Per un totale di 56 minuti. Nemmeno un’ora di gioco. Nell’ultimo match di campionato, quello pareggiato in trasferta contro il Lecce, è rimasto per tutti i 90 minuti in panchina. Anzi, gli ultimi 30, li ha passati a bordocampo a riscaldarsi.

Inutilmente visto che Vieira, nonostante avesse a disposizione ancora un cambio, ha preferito non farlo entrare. Nel frattempo, però, arrivano notizie importanti per quanto riguarda il suo futuro.

Balotelli, novità sul futuro: trovato accordo con il calciatore

In attesa del suo primo gol con la maglia del ‘Grifone’ per Mario Balotelli arrivano novità importanti in ottica futura. Se fino a poche settimane fa si era parlato di un possibile divorzio anticipato tra le due parti (complice anche il “non” bellissimo rapporto con il tecnico francese già ai tempi del Nizza), pare che le cose sembrano essere decisamente cambiate.

A lanciare la clamorosa indiscrezione di mercato ci ha pensato uno degli esperti in materia come Gianluca Di Marzio che, direttamente dal proprio sito ufficiale, ha voluto aggiornare i tifosi rossoblù ed anche coloro che hanno puntato sul classe ’90 al Fantacalcio. A quanto pare sia il calciatore che il Genoa avrebbero trovato un accordo per proseguire la loro avventura sino al termine della stagione.

Balotelli, l’annuncio spiazza tutti: novità importanti sul suo futuro

Non solo, a quanto pare l’attaccante avrebbe avuto un confronto chiarificatore con i vertici alti del club. Gli stessi che lo avrebbero “rassicurato” sul fatto che non sarebbe andato via. Il contratto verrà rispettato fino al 30 giugno di quest’anno. Il calciatore, sui social, ci ha tenuto a precisare di sentirsi bene fisicamente. Segno del fatto che il motivo per cui non scende costantemente in campo non è assolutamente dovuto ad un ritardo della condizione fisica.

Il calciatore, in ogni caso, vuole farsi trovare pronto dopo aver accettato il ruolo che il club gli ha proposto. Una risposta importante sì, ma solamente a gara in corso. Magari sperando di fare la differenza nella prima gara di ritorno del campionato. L’avversario è proprio il Parma, club in cui ha fatto il suo esordio pochi mesi fa, con tanto di cartellino giallo per proteste.