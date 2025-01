Corriere dello Sport: “Palermo, con Silvestri c’è Di Chiara. Asta per Saric”

Il Palermo si prepara a rinforzare la rosa durante la sessione di calciomercato, iniziando dalla porta fino all’attacco. Con Desplanches fuori per diverse settimane, Sirigu sarà il titolare per la prossima partita contro il Modena, ma il club rosanero considera l’opportunità di aggiungere un altro portiere. Marco Silvestri, 33 anni, in uscita dalla Sampdoria, emerge come una valida opzione, soprattutto dopo l’infortunio di Gomis, come riportato da “La Rosa” sul Corriere dello Sport in edicola oggi.

Nel reparto offensivo, nonostante la permanenza confermata di Brunori, la dirigenza, guidata dal direttore sportivo Carlo Osti, non esclude l’arrivo di un’altra punta. L’attenzione è focalizzata anche su Antonio Raimondo, giovane attaccante di proprietà del Bologna e attualmente in prestito al Venezia. Il talento del 20enne ha attratto l’interesse del City Group, ma il Palermo dovrà superare la concorrenza di club come la Salernitana per assicurarselo.

Sul fronte dei terzini, nonostante la presenza di validi giocatori in rosa capaci di ricoprire il ruolo, Osti potrebbe considerare l’ingaggio di un’alternativa a Lund. Torna in auge il nome di Gianluca Di Chiara, 31 anni, in procinto di lasciare il Parma. Il difensore palermitano, seguito anche da Catanzaro e Salernitana, potrebbe valutare con grande interesse l’opportunità di rappresentare il club della sua città.

Infine, il centrocampista Saric attira l’interesse di più squadre, con il club campano, Frosinone e Cesena pronti a contendersi il giocatore. Con queste mosse di mercato, il Palermo si mostra attivo nel rafforzare la squadra su più fronti, in vista di un campionato che promette sfide intense.