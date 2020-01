Concetti chiari e diretti. Pergolizzi non sarà uno stratega della comunicazione come gli rimprovera Sagramola, ma nel giro di quasi tre mesi è passato da uno stato di impunità alla critica più feroce. L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport ha riportato alcune delle sue dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa da Rosario Pergolizzi: «Come vivo la condizione di un Palermo che affronta ogni gara come quella decisiva? Con consapevolezza. Giusto così. Nella vita ci sono esami da affrontare, come questo. Quando le cose andavano bene c’è stato qualche giudizio non meritato, ora vedo esagerazioni. Ci vorrebbe più equilibrio. Io criticato perché palermitano? Sono fiero di esserlo, ma la mia carriera l’ho costruita fuori». Il tecnico ha parlato anche del possibile debutto di Floriano al “Barbera”: «Lo abbiamo preso perché può risolvere alcune situazioni. Se dovessimo cambiare modulo, sarà schierato nel lato dove si trova meglio, a sinistra. Bisogna sfruttare al massimo le sue caratteristiche». Pergolizzi si è poi soffermato sulla gara con il Roccella, spiegando quello che si aspetta di vedere dai suoi durante la gara di oggi pomeriggio: «Mi aspetto un avvio spumeggiante, tipo inizio stagione quando andavamo subito in vantaggio. Poi, intensità, certezze e meno timidezza. Una squadra d’attacco ma equilibrata. Siamo il Palermo, vogliamo i tre punti. Abbiamo studiato il Roccella. Potrebbe essere un esame per esplorare alcune alternative».