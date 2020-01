Dopo il deludente pareggio con il San Tommaso, oggi il Palermo proverà a riscattarsi nel match contro il Roccella. Uno scambio di doni tra i massimi dirigenti dei due club, intanto, contribuirà a valorizzare intorno alla gara un clima all’insegna della sportività. Il presidente del Roccella, Misiti, per il quale è pronto un pacco – regalo che la società rosanero consegna a tutti i presidenti delle squadre ospiti – omaggerà con un cesto contenente prodotti tipici locali. «A prescinedere dal risultato – ha dichiarato Misiti – per noi sarà un giorno di festa». Stando a quanto si legge nell’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport”, la prevendita dei biglietti per assistere al match è stata piuttosto fiacca. Il dato dei biglietti emessi fino a ieri (circa 1.500) conferma che, in linea con le ultime gare casalinghe, gli spettatori presenti oggi al “Barbera” non saranno più di 15000.