Il Palermo che affronterà oggi il Roccella scenderà in campo con la difesa a tre (composta da Peretti, Lancini e Crivello), ma visibile anche come una retroguardia a quattro nel momento in cui Langella, chiamato a fare l’elastico tra mediana e difesa, arretrerà il suo raggio d’azione agendo come terzino destro. Stando a quanto si legge nell’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport”, Martinelli agirà sulla corsia opposta in qualità di quarto a sinistra in un centrocampo con due esterni nell’ambito del 3-4-3. Pergolizzi potrebbe anche decidere di schierare in suoi con un 3-4-1-2 nel caso in cui dovesse prevalere la formula con un trequartista (il candidato principale sarebbe il classe ’99 Ambro) a supporto delle due punte.