L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulla sfida tra Palermo e FC Messina, riportando le dichiarazioni del tecnico Pergolizzi. I rosanero si trovano davanti un avversario in piena salute contro cui non ci si potrà accontentare: «Affrontiamo una squadra forte, che si difende bene, dovremo mettere molta concentrazione e attenzione. Chiedo alla squadra di fare l’essenziale con semplicità, sappiamo che per arrivare al nostro obiettivo dobbiamo essere sul pezzo sotto l’aspetto mentale. Il maggior problema siamo noi stessi e non lo dico per mancanza di rispetto per le avversarie. La nostra missione è vincere tutte le partite e per farlo dobbiamo interpretarle e saper cambiare schemi durante la gara. Le strategie fanno la differenza, i rivali ci conoscono. Crivello a sinistra può essere un’alternativa. Quando sono in gioco punti fondamentali può subentrare timore, ma noi dobbiamo continuare a cercare il secondo gol quando siamo in vantaggio. Lucca? Attaccante interessante, ha girovagato fra squadre Primavera, diamogli tempo e ci può dare una mano. Sforzini? E’ uno di quei giocatori che devi saper gestire. Sia lui che Ricciardo possono darci molto».