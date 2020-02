L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulla sfida tra Palermo e Biancavilla. I rosa devono stare attenti alla bestia nera, che non è solo il Biancavilla, squadra ad aver dato il primo dispiacere in stagione ai rosa, ma in particolare il suo allenatore, Giuseppe Mascara, che da giocatore fu uno dei più fieri protagonisti nella rivalità con il Catania. Indimenticabile la rete da centrocampo nello 0-4 inflitto al “Barbera”. I destini di Mascara e del Palermo si intrecciano, infatti il tecnico catanese ha esordito sulla panchina del Biancavilla proprio contro gli uomini di Pergolizzi, che adesso predica attenzione: «Sono certo che il Biancavilla non si metterà dietro ad aspettare. Conosco Mascara e so come gioca, è vero che rispetto all’andata gli manca qualcosa ma si è rinforzato davanti. Sono veloci e bravi tatticamente, hanno tutto per darci fastidio. Savoia? 7 punti di vantaggio in 11 partite sono niente, rendiamoci conto che il campionato è ancora duro». Ricciardo convocato, ma ha la febbre. Rientro graduale per Doda. Martin e Felici saranno titolari a discapito di Mauri e Silipo.