L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sullo scetticismo dell’ambiente Roma. Sabato Javier Pastore, uno che si è dolorosamente abituato all’inerzia, era stato inequivocabile nel colloquio con una radio argentina: «Dobbiamo pensare alla salute adesso. Per me chiudere la stagione è una cosa poco fattibile. Servirebbero almeno venti o trenta giorni per prepararsi prima di poter ripartire, una volta che l’emergenza sarà finita. Immagino che si cercherà di iniziare direttamente il prossimo campionato in tempo. Riprendere da dove si è interrotto è impossibile». Ieri è stato Juan Jesus, un altro che nonostante un perfetto stato di forma non gioca mai, a pronunciarsi sul tema. «Stiamo combattendo una guerra invisibile – ha detto ai media brasiliani – e siamo tutti preoccupati. E’ triste lo stile di vita a cui siamo costretti in questo periodo ma non ci sono alternative: non possiamo uscire di casa davanti a una tragedia mondiale. E’ un momento drammatico, soprattutto in Italia, dove tante famiglie non lavorano e vanno aiutate sotto il profilo economico. Il calcio va messo in secondo piano. E’ molto difficile pensare che si torni in campo, c’è in gioco la vita di tutti». Nelle stesse ore anche Kolarov e Veretout avevano lanciato segnali analoghi.