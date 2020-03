L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulla positività al COVID-19 di Marouane Fellaini, centrocampista dello Shandong Luneng ed ex Manchester United. E’ il primo caso nel calcio cinese, ma si trova in buone condizioni. «Viene tenuto sotto stretta osservazione e avrà tutta l’assistenza medica di cui c’è bisogno. Il nostro club fa del suo meglio per favorire il pieno recupero di ogni atleta». Fellaini era arrivato nei giorni scorsi a Shangai, proveniente da Singapore, per poi raggiungere Jinan, città in cui ha sede la sua squadra