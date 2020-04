Alberto Pelagotti, portiere del Palermo, è un autentico leader dello spogliatoio rosanero, ragion per cui molto probabilmente rinnoverà il contratto al termine della stagione che lo legherà ulteriormente al club di Viale del Fante. L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” fa il punto della situazione sull’ex estremo difensore dell’Empoli, queste le sue parole rilasciate al quotidiano: «Con l’Empoli, a Palermo, ho perso la Serie A e qui voglio riconquistarla. Ho deciso di prendere questa via perchè il Palermo in Serie D è fuori dalla logica. Il mio punto è un punto di partenza sostenuto, però, dalla certezza di un progetto che riporterà la squadra in Serie A». L’estremo difensore poi ha dispensato parole sui principi morali, come quello della famiglia: «La famiglia è la cosa più importante della vita, specialmente ora, anche se in certi momenti il calcio sembra tutto».