L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulla gara che il Palermo giocherà allo Stirpe.

Molti tifosi del Palermo probabilmente avranno cerchiato in rosso la data del prossimo impegno della squadra. Sabato 17 settembre è il giorno della gara esterna con il Frosinone, nome che evoca amari ricordi nella mente del popolo rosanero ancora “scottato” dal modo in cui il 16 giugno 2018 maturò nel ritorno della finale playoff la sconfitta per 2-0 rimediata dalla compagine guidata da Stellone e che costò la mancata promozione in A.

NUOVI SCENARI – Frosinone e Palermo sabato prossimo si incontreranno per la prima volta da quella sfida che, in pratica, non ha punti di contatto con il presente. Oggi c’è un altro Palermo e il match allo “Stirpe” presenta nuovi contenuti emotivi come, ad esempio, l’amicizia tra i due allenatori Eugenio Corini e Fabio Grosso, compagni di squadra a Palermo nella seconda parte della stagione 2003/04 culminata con la storica promozione in A e nei due successivi campionati di massima serie. La partita, inoltre, servirà al tecnico rosanero per verificare la crescita del suo gruppo che, dopo la vittoria contro il Genoa, deve migliorare adesso dal punto di vista dei singoli. Sotto osservazione la linea mediana, sarà difficile il recupero di Broh, ancora ai box per una distrazione al bicipite femorale destro.