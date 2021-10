L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulla ripresa degli allenamenti in casa Palermo.

La squadra ha voltato pagina dopo la gara contro la Juve Stabia ed è ormai proiettata verso il match con il Foggia in programma domenica al “Barbera”. Una sfida che i rosanero, rimasti ieri a riposo essendo tornati di mattina dopo il viaggio notturno in nave, prepareranno in soli tre giorni.

I riflettori, al di là di Silipo uscito dal campo lunedì per una botta ad un piede, sono puntati soprattutto sulla difesa. Reparto privo ancora del lungodegente Accardi e in cui Lancini potrebbe essere proposto sul centrodestra della linea a tre al posto di Buttaro, squalificato per due turni.