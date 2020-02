La Serie C nel mirino del Palermo. Il club di viale del Fante ha intenzione di puntare ancora sui giovani che si sono messi in mostra in questi mesi. La Serie D, con l’obbligo di schierare quattro under, ha dato la possibilità a molti di dimostrare le proprie qualità, ma solo tre (Doda, Rizzo Pinna e Ambro) sono di proprietà, gli altri tutti in prestito. Il Palermo, scrive l’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport”, mantiene ottimi rapporti con le società proprietarie dei cartellini e questo potrebbe portare ad una conferma in prestito per il prossimo anno dei vari Peretti, Langella, Kraja, Silipo e, forse, Felici. Oltre questi dovranno arrivare diversi rinforzi nei vari reparti del campo.