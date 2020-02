Catania o Pescara? Valeri Bojinov è a Sofia, ma non ha ancora deciso se accettare l’offerta della squadra rossazzurra o quella biancazzurra. Il Pescara offre un ingaggio quasi doppio e la possibilità concreta di una promozione in Serie A( passando per i playoff). Secondo quanto raccolto da “IAM Calcio Catania,” il giocatore era atteso in Italia per mezzogiorno, ma non ha preso il volo pagato dal club di Via Magenta. Il Catania vorrebbe a tutti i costi l’esperto attaccante bulgaro per provare a fare uno scatto decisivo verso i play-off, al momento a rischio, per salire il Serie B, dopo anni difficili il Lega Pro. Per questo il club siciliano non molla e rimane ancora in gioco nonostante l’accesa concorrenza che vede in primis il Pescara, per convincere Bojinov a sposare la causa catanese.