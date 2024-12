Corriere dello Sport: “Palermo-Spezia Dionisi cerca gol. Ma senza Brunori”

Contro una delle difese più solide del campionato e un avversario ancora imbattuto, il Palermo si presenta con determinazione e idee chiare. Alessio Dionisi, tecnico dei rosanero, conferma la fiducia negli uomini che garantiscono maggiore affidabilità, affidandosi ancora una volta a Henry come punta centrale. Con soli 2 gol all’attivo, l’attaccante è chiamato a fare la differenza in un match che potrebbe segnare una svolta nella stagione.

Il caso Brunori: «Conta quello che fai adesso, non il passato».

Interrogato sull’esclusione del bomber degli anni passati, Brunori, Dionisi chiarisce: «Gioca chi dimostra di meritarselo durante gli allenamenti. Non faccio la formazione guardando il curriculum, ma basandomi su ciò che vedo adesso. Questo vale per tutti, me compreso». Il tecnico sottolinea come il focus sia sul gruppo e non sui singoli, e assicura di non chiudere le porte a nessuno, ribadendo che anche chi ha sbagliato atteggiamenti è stato richiamato, ma poi reintegrato.

Un Palermo camaleontico per sorprendere lo Spezia

La sfida con lo Spezia di D’Angelo si annuncia delicatissima. Dionisi, consapevole del valore dell’avversario, sta preparando un piano tattico adattabile. La formazione iniziale potrebbe essere la stessa vista contro la Sampdoria, ma con un’innovazione nell’assetto: un 3-5-1-1 che prevede Di Francesco a destra e Insigne come trequartista alle spalle di Henry. Un modulo che potrebbe offrire a Brunori l’opportunità di entrare in corso d’opera e contribuire in maniera decisiva.

Questo pezzo, firmato da Paolo Vannini per il Corriere dello Sport, è in edicola oggi e racconta il momento cruciale del Palermo, in cerca di riscatto.

«Siamo in debito con i tifosi, ma vogliamo farli sorridere».

Dionisi si assume la responsabilità del momento delicato, non solo in campo ma anche fuori. Riferendosi a un episodio di tensione con un tifoso durante la scorsa partita, il tecnico ha ammesso l’errore: «Ho sbagliato, non è stato un buon esempio, ma è finita lì. Sappiamo di essere in debito con il pubblico e stiamo lavorando per ripagarlo».

Ora, l’obiettivo è chiaro: una vittoria contro lo Spezia per rilanciare le ambizioni della squadra e riconquistare il cuore dei tifosi.