Corriere dello Sport: “Dionisi studia soluzioni a sorpresa. Le probabili formazioni di Palermo-Spezia”

Il Palermo di Alessio Dionisi e lo Spezia di Luca D’Angelo si preparano a una sfida cruciale, con i tecnici pronti a sorprendere sul piano tattico. Nonostante i tentativi di rimescolare le carte, entrambe le squadre dovrebbero schierarsi con assetti simili a quelli già visti nelle ultime uscite: il Palermo con il suo consolidato 4-3-3 e lo Spezia che punta su un 3-5-2, con alcuni cambi chiave.

Le probabili formazioni:

Palermo (4-3-3)

Allenatore: Dionisi

Portiere: 1 – Desplanches

Difensori: 23 – Diakité, 4 – Baniya, 43 – Nikolaou, 32 – Ceccaroni

Centrocampisti: 8 – Segre, 10 – Ranocchia, 26 – Verre

Attaccanti: 11 – Insigne, 20 – Henry, 17 – Di Francesco

A disposizione: 12 Nespola, 46 Sirigu, 3 Lund, 18 Nedelcearu, 25 Buttaro, 29 Peda, 6 Gomes, 14 Vasic, 7 Di Mariano, 9 Brunori, 19 Appuah, 21 Le Douaron

Indisponibili: Gomis, Blin, Saric, Pierozzi

Ultime: Dionisi studia soluzioni a sorpresa, ma conferma l’undici di partenza visto contro la Sampdoria. Brunori, ancora una volta, partirà dalla panchina, con Henry al centro dell’attacco.

Spezia (3-5-2)

Allenatore: D’Angelo

Portiere: 66 – Gori

Difensori: 77 – Bertola, 55 – Hristov, 2 – Wisniewski

Centrocampisti: 37 – Mateju, 8 – Nagy, 5 – S. Esposito, 29 – Cassata, 7 – Elia

Attaccanti: 20 – Di Serio, 9 – F. Esposito

A disposizione: 12 Mascardi, 32 Vignali, 4 Ferrer, 31 Aurelio, 36 Candelari, 13 Reca, 65 Giorgeschi, 6 Degli Innocenti, 25 Bandinelli, 27 Soleri, 11 Falcinelli, 17 Colak

Indisponibili: Sarr, Crespi, Kouda

Diffidati: Bertola, Di Serio

Ultime: probabile spostamento di Mateju a centrocampo. In attacco, Di Serio è favorito per partire titolare accanto a Pio Esposito, con Soleri e Colak pronti a subentrare.

Le chiavi tattiche

Dionisi sta lavorando per rendere il Palermo più imprevedibile, con un possibile utilizzo di moduli alternativi in corsa per mettere in difficoltà lo Spezia, squadra aggressiva e temibile soprattutto sulle palle inattive. Il tecnico rosanero, tuttavia, conferma il blocco di partenza visto nella gara con la Sampdoria, cercando maggiore concretezza in fase offensiva.

Dal canto suo, D’Angelo vuole confermare l’ottimo rendimento della sua squadra, ancora imbattuta. L’inserimento di Mateju in mezzo al campo potrebbe dare maggiore solidità alla mediana, mentre la coppia offensiva Di Serio-F. Esposito promette dinamismo e profondità.

Sarà una sfida per cuori forti, con due formazioni chiamate a dare il massimo per portare a casa punti preziosi in un campionato sempre più equilibrato.