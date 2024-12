Calzone: “Dionisi cerca di recuperare l’incredibile ritardo. Il punto di giornata in serie B”

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport si sofferma sulla giornata di serie B e lo fa attraverso un articolo a firma Tullio Calzone.

Archiviato l’impari derby emiliano e confermata la supremazia del Sassuolo, capolista predestinato, il campionato ripropone nuove sfide avvincenti. Non che nell’anticipo al Mapei Stadium si sia assistito a una gara scontata. Tutt’altro: le occasioni create e non sfruttate dalla Reggiana hanno mostrato la determinazione della squadra. Ma è ormai chiaro a tutti che quella di Grosso sarà la vera antagonista da battere per la Serie A, per l’organico che è stato allestito, ma soprattutto per la mentalità che l’allenatore è riuscito a inculcare in un gruppo che, per questo stesso motivo, è già diventato ingiocabile. E se il tecnico neroverde merita elogi, non ci sono aggettivi sufficienti per sottolineare la prestazione di Iemmello a Marassi, non del tutto quella del Catanzaro. L’attaccante calabrese, spinto dai duemila tifosi giallorossi sugli spalti, ha siglato una spettacolare tripletta che ha avuto una dedica speciale.

L’orgoglio ritrovato di Re Pietro trascina la formazione di Caserta, ma non basta a compiere un’impresa che avrebbe certificato la crisi della Samp di Sottil, incapace di riportare i liguri sulla strada della A, obiettivo vitale per la società. Alla fine è il giovane Leonardi a togliere i doriani dai guai, con il suo primo gol in Serie B alla seconda presenza. Non esce così dall’anonimato il Catanzaro, che segna tre gol in trasferta ma non porta a casa la vittoria, accontentandosi dell’11° pareggio in 15 gare, anche se con l’attenuante dell’espulsione di Pompetti. Il pari va stretto anche al Bari, che incassa il 13° risultato utile consecutivo. La squadra va sotto, segna un gran gol con Dorval, manda un rigore di Falletti contro il palo, colpisce una traversa con Novakovich e prova a piegare un Brescia in zona playoff. A sorpresa, la Juve Stabia irrompe nelle posizioni alte grazie a un capolavoro di Folino in sforbiciata e a un Thiam straordinario tra i pali.

Oggi il Pisa di Inzaghi affronta il Cosenza di Alvini, e il Palermo ospita lo spigoloso Spezia di D’Angelo, imbattuto. Se dovesse riuscirci, Dionisi potrebbe iniziare a recuperare l’incredibile ritardo. Salernitana-Carrarese e Frosinone-Cesena promettono emozioni forti, con l’Arechi che inizierà senza tifosi a causa di uno sciopero. Anche questo è un segno dei tempi.