Serie B, si chiude la quindicesima giornata. Il programma e la classifica aggiornata

La quindicesima giornata del campionato di Serie B si chiude con un ricco programma domenicale, che vedrà scendere in campo alcune delle squadre più in forma del torneo. Ecco gli appuntamenti previsti:

Ore 15.00

Frosinone – Cesena: sfida tra due formazioni con obiettivi diversi, in cerca di punti fondamentali per la classifica.

Palermo – Spezia: al “Renzo Barbera” va in scena uno dei match più attesi della giornata, con i rosanero a caccia di riscatto contro una squadra ancora imbattuta.

Pisa – Cosenza: partita delicata per entrambe le compagini.

Ore 17.15

Salernitana – Carrarese: chiusura di giornata all'”Arechi”, con i padroni di casa decisi a risalire la classifica.

Un programma ricco di emozioni e spunti, con incontri che promettono spettacolo e alta intensità. La Serie B entra sempre più nel vivo!