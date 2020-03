Continua l’emergenza Coronavirus in Italia e in Sicilia, ma il Palermo non si ferma, anche ieri gli uomini di Pergolizzi si sono allenati in un Renzo Barbera blindatissimo. Ieri c’è stato il test in famiglia, l’edizione odierna del “Corriere dello Sport” fa il punto della situazione sulla gara giocata in famiglia degli uomini di Pergolizzi. Due tempi da 45 minuti, le due squadre con le maglie ufficiali, sfida sotto gli occhi di Mirri, Sagramola e Castagnini. La gara è terminata 1-1, grazie ai gol di Sforzini che ha giocato in coppia con Ricciardo, e Lucca, che invece completava il tridente con Silipo e Floriano. Crivello ha provato due moduli, il 4-4-2 e il 4-3-3, nel primo schieramento giocava Crivello terzino, Felici e Ficarrotta esterni di centrocampo. In questi giorni i rosanero continueranno ad allenarsi allo stadio, in attesa della riformulazione del nuovo calendario.