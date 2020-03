Coronavirus, caos a Palermo: tentativo di evasione all'Ucciardone. I detenuti protestano (VIDEO)

Continua l’emergenza Coronavirus in Italia e in Sicilia, Palermo è praticamente nel caos. Infatti ieri c’è stata la protesta dei detenuti dell’Ucciardone e del Pagliarelli, addirittura nel primo istituto penitenziario, un uomo ha tentato l’evasione, il tentativo è stato bloccato. Ieri è montata la protesta, visto lo stop alle visite in carcere. I parenti dei detenuti del Pagliarelli hanno montato una protesta, bloccando il traffico e manifestando davanti i cancelli. In entrambi gli istituti penitenziari i carcerati gridavano «Indulto, Indulto». (Clicca qui per il video della protesta).