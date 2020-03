L’Italia intera in ginocchio a causa del Coronavirus. Il campionato dilettantistico di Serie D si è dovuto fermare e non si sa quando riprenderà. Secondo quanto riporta “Tuttoseried.com” si dovrebbe riprendere a giocare il 5 aprile, ovvero 2 giorni dopo la scadenza dell’ultimo decreto. Condizionale d’obbligo, perché non è escluso eventualmente un ulteriore rinvio. La Lega Nazionale Dilettanti, però, potrebbe utilizzare misure drastiche. Infatti non si esclude l’interruzione anticipata del campionato. Se non dovesse bastare un ulteriore rinvio, infatti, la Lega potrebbe decidere di chiudere la stagione, tenendo conto delle classifiche maturate fino al momento della sospensione del campionato. Le squadre al primo posto dei rispettivi gironi tutte promosse in Lega Pro, stesso discorso per le retrocessioni. Al momento è un ipotesi remota che la Lega vorrebbe scongiurare, ma potrebbe essere possibile se la situazione peggiorasse. In virtù di questo il Palermo sarebbe automaticamente promosso in Lega Pro.