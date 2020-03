Continua l’emergenza Coronavirus in Italia e in Sicilia, il campionato di Serie D è attualmente fermo per l’epidemia, ma quando riprenderà il Palermo ricomincerà il suo cammino da primo della classe. L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” fa il punto della situazione sulla squadra che è in testa alla classifica nel girone I della Serie D. Le carte vincenti dei rosanero sono sicuramente una difesa forte e solida nelle individualità e un attacco composto da giocatori di valore che spesso trovano la giocata vincente che decide una partita. Per quanto riguarda il reparto arretrato, solo il Savoia ha fatto meglio della formazione di Pergolizzi, ma la porta di Pelagotti è rimasta inviolata per 15 partite, frutto di una straordinaria imbattibilità esterna. Sono 6 i gol presi lontani dal Barbera per i rosa, soltanto uno nel girone d’andata che per altro è un autogol di Crivello, mentre 5 nel girone di ritorno. Per quanto riguarda il reparto offensivo, non c’è un attaccante che spicca sugli altri, il capocannoniere è Ricciardo, ma nessuno delle punte rosanero segna con continuità. A volte ci pensa Felici, altre volte Silipo, altre volte Floriano. Nel girone di ritorno anche Langella e il giovane Lucca sono stati determinati in zona gol. In generale una delle forze della capolista sta proprio nelle molteplici soluzioni per andare a segno, sono ben 18 i giocatori che hanno realizzato almeno una rete, il numero più alto di tutto il girone. Oggi intanto si decideranno le sorti del campionato di Serie D, infatti il Dipartimento Interregionale dovrà prendere la decisione. La speranza è che possa riprendere tutto il 22 marzo.